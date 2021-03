La Juventus batte il Cagliari grazie a una tripletta di Ronaldo, segna anche Simeone. I sardi rimangono lontani dalla Fiorentina Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Da poco terminato il posticipo delle 18.00 tra Cagliari e Juventus.

Protagonista assoluto della sfida Cristiano Ronaldo che sblocca la gara al decimo del primo tempo. Il portoghese si ripete anche al 25esimo su rigore e al 32esimo sfruttando l’assist di Federico Chiesa. Al 14esimo però l’ex Real Madrid si rende protagonista di un episodio controverso, alzando troppo la gamba e rifilando una pedata in faccia al povero Cragno. Solo ammonizione per lui e nessun intervento del VAR. Al 61esimo torna al gol Giovanni Simeone segnando la rete della bandiera dei sardi. Finisce 1-3 per i bianconeri.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 65, Milan 56, Juventus* 55, Atalanta 52, Roma 50, Napoli* 47, Lazio* 46, Sassuolo* 39, Verona 38, Udinese 33, Sampdoria 32, Bologna 31, Fiorentina 29, Genoa 28, Benevento, Spezia 26, Cagliari 22, Torino** 20, Parma 19, Crotone 15. (* una partita in meno, **due partite in meno)