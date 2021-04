La Juventus batte il Genoa e lo tiene vicino alla Fiorentina, ok il Napoli contro la Samp. Hellas beffata all’ultimo dalla Lazio Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Da poco terminate le tre partite delle 15.00 valevoli per la trentesima giornata di Serie A

La Juventus era impegnata in casa contro il Genoa. Partita subito sbilanciata a favore dei bianconeri dopo il gol al 4′ di Kulusevski. Al 22′ Chiesa ruba un pallone a metà campo e si invola verso la porta di Perin che respinge la conclusione dell’ex Fiorentina, Ronaldo sbaglia clamorosamente mettendola sul palo e alla fine ci pensa Morata ad appoggiare in porta per il 2-0. Scamacca accorcia a inizio ripresa per i grifoni, ma McKennie al 70′ spegne ogni speranza dei rossoblù e firma il definitivo 3-1.

A Marassi la Sampdoria è caduta sotto i colpi del Napoli di Gattuso. Prima Fabian Ruiz al 35′, poi Osimhen allo scadere hanno firmato lo 0-2 partenopeo. Annullato un gol a Thorsby dal VAR.

Hellas Verona-Lazio la decide Milinkovic-Savic al 92esimo, siglando il gol che porta 3 punti fondamentali in casa biancoceleste in vista della lotta per l’Europa.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 74, Milan 63, Juventus 62, Napoli 59, Atalanta 58, Lazio* 55, Roma 51, Verona 41, Sassuolo 40, Sampdoria 36, Bologna 34, Udinese 33, Genoa, Spezia 32, Fiorentina, Benevento 30, Torino 27*, Cagliari 22, Parma 20, Crotone 15. (* una partita da recuperare)