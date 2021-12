Alle 18.45 era di scena la Juventus in Champions League, nell’ultima partita del girone contro il Malmo. I bianconeri hanno vinto 1-0 grazie al gol di Moise Kean, risultato che ha permesso loro di passare agli ottavi come primi del girone potendo quindi sperare in un sorteggio favorevole agli ottavi.

Nel frattempo, infatti, il Chelsea si è fatto fermare sul 3-3 a San Pietroburgo dallo Zenith, facendosi superare in vetta al raggruppamento dalla Juve proprio in extremis.