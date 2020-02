La Juventus cade a Lione e la qualificazione adesso è in salita. Bernardeschi entra ma…

Nell’andata degli ottavi di finale di Champions League la Juventus di Maurizio Sarri cade a Lione per uno a zero, con la qualificazione che diventa per i bianconeri, più difficile del previsto. Nella prima frazione di gara i transalpini sovrastano i bianconeri e passano in vantaggio. Nella ripresa la squadra di Sarri prende in mano il pallino del gioco senza però riuscire a pareggiare nonostante l’inserimento dell’ex viola Bernardeschi, gettato nella mischia nel finale per provare a segnare il gol dell’uno a uno.