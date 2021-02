La Juventus cala il tris: Ronaldo e McKennie stendono il Crotone. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

La 23esima giornata di Serie A si è conclusa con il posticipo del Monday Night tra Juventus e Crotone, terminata 3-0 per i bianconeri.

Dopo un buon ovvio degli ospiti, la squadra di Pirlo comincia a carburare e dopo aver sfiorato il vantaggio in due occasioni, lo trova grazie al colpo di testa di Cristiano Ronaldo al 38′. I bianconeri raddoppiano al tramonto della prima frazione con un altro stacco aereo del portoghese. Nella ripresa la Juve chiude la partita al 68′ con il tris di McKennie: in classifica si porta al terzo posto con una partita in meno, mentre il Crotone rimane all’ultimo posto.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 53, Milan 49, Juventus* 45, Roma 44, Lazio, Atalanta 43, Napoli* 40, Sassuolo 35, Verona 34, Sampdoria 30, Genoa 26, Bologna, Fiorentina, Udinese, Benevento 25, Spezia 24, Torino 20, Cagliari 15, Parma 14, Crotone 12. (* una partita in meno).