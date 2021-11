La Juventus continua ad avare Vlahovic in testa, ma il rosso di bilancio…

La Juventus ha Vlahovic in testa e questo lo sanno tutti da mesi. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, l’idea di firmare il rinnovo di Dybala nelle prossime settimane e aggiungere il serbo a breve è tanto scontata quanto complessa. Servono, nell’ordine, un accordo con Dusan, uno con la Fiorentina e uno… col commercialista. Prima i conti.

La Juve in estate non ha potuto investire su un centravanti e, partito Ronaldo, si è impegnata per il futuro con Moise Kean. In questi tre mesi, non è certo cambiato il mondo. La Juve è attesa a un rosso importante anche nel bilancio 2021-22 e, prima di investire su centrocampista centrale o su attaccante, i due chiari obiettivi del suo gennaio, dovrebbe liberarsi di almeno uno stipendio importante. Per capirsi: se Ramsey trovasse collocazione altrove, o liberasse la Juve dal suo contratto, sarebbe più semplice fare un’operazione. Altrimenti, diventa tutto più complesso. La Juve però nella corsa a Vlahovic è presente da mesi e giocherà le sue carte.