La Juventus deve ancora finire di pagare Chiesa alla Fiorentina, ma un top club inglese sarebbe già pronto a rilanciare per l’ex viola

Il Liverpool è alla ricerca di un esterno d’attacco da regalare a Klopp per la prossima stagione. E il nome sul taccuino è sempre lo stesso: Federico Chiesa. I Reds ci avevano provato anche quando giocava nella Fiorentina, arrivando a raggiungere un accordo di massima con il club viola. Poi la volontà di Chiesa di andare a Torino e come è andata a finire lo sappiamo tutti. Il giocatore è ancora in prestito per un anno al club bianconero, che deve finire di pagare il suo cartellino alla Fiorentina.

Intanto però il Liverpool sarebbe pronto a rilanciare per lui, con una cifra intorno ai 90 milioni. Che il valore di mercato di Chiesa sia cresciuto ancora dopo l’addio a Firenze è chiaro a tutti. Fantamercato o verità? Quello che è certo è che oltremanica continuano a cullare il sogno di portare in Inghilterra l’ex giocatore della Fiorentina. A riportarlo è calciomercato.com