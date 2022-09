La Juventus è davvero la squadra più “penalizzata” dal VAR: ecco la classifica delle squadre, col buon piazzamento della Fiorentina

Quello che si è da poco concluso è stato uno dei weekend più contestati per l’utilizzo del VAR. Dalla sua introduzione in Serie A dal 2017, Repubblica ha stilato la classifica degli interventi contro e a favore delle squadre. La Juventus, dopo l’errore di domenica sera sul gol di Milik, è la squadra più “penalizzata” dagli interventi della tecnologia. In cinque anni gli interventi a sfavore dei bianconeri sono stati 44. Contro appena 23 review che hanno fatto felici i tifosi. La Roma ha avuto 28 chiamate a favore e 29 contro, il Milan 35 pro e 32 sfavorevoli, il Napoli 41 chiamate positive e solo 22 contro. Discorso simile per Inter, Lazio e Atalanta. E la Fiorentina?

La squadra viola è stata quella che ha subìto meno chiamate contrarie, appena 21, insieme al Verona. Quelle a favore, invece, sono state ben 37. Di seguito la speciale classifica stilata dal quotidiano:

LA CLASSIFIA COMPLETA DEGLI INTERVENTI VAR

Squadra / a favore / contro

Juventus / 23 / 44

Inter / 33 / 26

Milan / 35 / 32

Napoli / 41 / 22

Roma / 28 / 29

Lazio / 37 / 28

Atalanta / 33 / 27

Bologna / 19 / 28

Fiorentina / 37 / 21

Sassuolo / 31 / 40

Sampdoria / 32 / 32

Torino / 25 / 31

Udinese / 25 / 35