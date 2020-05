La Juventus estrae dal cilindro l’ennesima contropartita inutile per la Fiorentina: la strada per Chiesa resta in salita

Continua a sommare calciatori la Juventus, quasi come se dovesse raggiungere un prezzo al kg, secondo le ipotesi di Tuttosport: il tutto per arrivare a Federico Chiesa. Nell’ultima ‘quotazione’ sul piatto della bilancia è stato aggiunto anche un calciatore nuovo: Mattia Perin, portiere che andando alla Juve ha di fatto abbandonato il calcio giocato (salvo ritrovarlo poi tornando in prestito al Genoa). La Fiorentina ha deciso di puntare su Dragowski e non ha certo intenzione di rimangiarsi la scelta dopo una stagione, per questo, per quanto forte sia Perin, ma la sua candidatura non può stuzzicare la società viola. In ballo restano quindi i soliti Mandragora, Romero e Pellegrini.

0 0 vote Article Rating