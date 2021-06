La Juventus (insieme al solito Sassuolo) è interessata all’italoamericano Busio. Il Kansas City rifiutò un’offerta della Fiorentina per lui

Per Gianluca Busio la Fiorentina ci aveva provato qualche mese fa, quando lo Sporting Kansas City rifiutò 4 milioni dalla società viola. Il contratto del giovane centrocampista italoamericano scade nel 2022 e su di lui c’è l’interesse di diverse squadre italiane. Oltre alla Fiorentina, avrebbero gli occhi sul ragazzo anche Napoli, Parma e Juventus. Quest’ultima in estate potrebbe lavorare in sinergia con il Sassuolo per cercare di portare Busio in Italia.