La Juventus non esercita il riacquisto e Mandragora esce definitivamente dai radar della Fiorentina

Rolando Mandragora è stato accostato alla Fiorentina più di una volta. Prima come obiettivo di mercato, poi come possibile contropartita da parte della Juventus per arrivare a Chiesa. Tuttavia, come riporta Sky Sport, il club bianconero ha deciso di non esercitare l’opzione per il riacquisto fissato a 26 milioni. O almeno, non adesso. Tutto rimandato all’estate 2021, con Mandragora che resterà ancora una stagione all’Udinese e quindi, almeno per quest’anno, lontano dalla Fiorentina.

