La Juventus prepara l’affondo per Alvarez: pronta la prima offerta?

Nelle ultime settimane vi abbiamo raccontato dell’interessamento della Fiorentina per Julian Alvarez, talento in rampa di lancia del River Plate. Con il passare dei giorni, sono aumentate le pretendenti al giocatore e per il club di Rocco Commisso – nonostante la presenza di Burdisso e dei compagni in Nazionale Martinez Quarta e Nico Gonzalez– sarà sempre più facile acquistarlo.

Tra le squadre interessate al classe 2000 c’è anche la Juventus, che ha inviato alcuni osservatori per seguirlo da vicino e che presto potrebbe avanzare la prima offerta ufficiale ai Millionarios. Le cifre? Secondo TNT Sports, quindici milioni di euro subito e ulteriori dieci di bonus.