La Juventus pronta a sferrare l’ennesimo assalto a Chiesa: un braccio di ferro che stavolta non conviene davvero a nessuno

Federico Chiesa è attualmente in stand by: non è più al centro del progetto Fiorentina, non sta giocando con continuità e anche Iachini non lo vede (più) come seconda punta (ruolo che il numero venticinque ha sempre preferito nonostante i modesti risultati) ma come esterno a tutta fascia. La Juventus, che lo corteggia da un anno, è sempre sullo sfondo e si rifarà sotto qualora il classe 1997, come sembra, chieda ancora la cessione. Commisso vuole settanta milioni, i bianconeri valutano Chiesa intorno ai cinquanta (magari aggiungendo qualche contropartita): in attesa di questo finale di stagione dove il giovane viola vuol chiudere bene, quel che è certo è che un braccio di ferro (ennesimo) sul mercato non convenga davvero a nessuno, complice anche il contratto in scadenza nel 2022.

