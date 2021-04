La Juventus si salva grazie agli ex Fiorentina e per un Chiesa che potrebbe non farcela, c’è un altra vecchia conoscenza viola con numeri da record

Per un Federico Chiesa che potrebbe saltare il suo ritorno al Franchi per la prima volta da avversario della Fiorentina, c’è un Juan Cuadrado sempre più titolare nei bianconeri. In un anno fino a ora non particolarmente facile per la squadra di Andrea Pirlo, i due ex viola a detta di molti sono tra i pochi che si salvano in questa stagione. I dati del resto per il colombiano parlano chiaro: nonostante gli 0 gol fatti, in 33 partite giocate l’esterno ha collezionato ben 18 assist. Un numero davvero importante per Cuadrado, che evidenzia come il giocatore sia migliorato in questi ultimi anni nel mettere i compagni davanti al portiere nonostante la sua posizione in campo sia più arretrata. Occhio agli ex, Fiorentina!