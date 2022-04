La Juventus soffre a Sassuolo, ma vince nel finale: Allegri consolida il quarto posto e si porta a ridosso del Napoli. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

La 33esima giornata di Serie A si è conclusa con il posticipo del Monday Night tra Sassuolo e Juventus. Al Mapei Stadium, finisce 2-1 per i bianconeri che consolidano il quarto posto in classifica e si portano a ridosso del Napoli.

A passare in vantaggio sono però i padroni di casa: al termine di una splendida azione, Berardi ispira col tacco per Raspadori che fa secco Szczesny sul primo palo. In chiusura di primo tempo arriva il pareggio, firmato da Dybala. Nel secondo tempo è il Sassuolo a fare la partita e andare più vicino al gol, ma a pochi minuti dal termine è la Juventus a trovare il gol vittoria con Kean. Impalpabile Vlahovic, subentrato nella ripresa e mai realmente pericoloso.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 74, Inter* 72, Napoli 67, Juventus 66, Roma 58, Fiorentina 56*, Lazio 56, Atalanta* 54, Verona 49, Sassuolo 46, Torino* 43, Udinese* 40, Bologna* 39, Empoli 37, Spezia 33, Sampdoria 30, Cagliari 28, , Salernitana* 25, Genoa 25, Venezia 22*.

*una partita da recuperare