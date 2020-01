La Juventus soffre ma vince grazie a un super Ronaldo e lascia il Parma nell’orbita della Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Il posticipo della Domenica sera vedeva in campo Juventus e Parma all’Allianz Stadium. I bianconeri si sono imposti per 2-1 grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo. Nel mezzo, il momentaneo pareggio di Cornelius con una bel colpo di testa sugli sviluppi di un corner. Parma che dunque rimane al settimo posto a quota 28 punti, solo quattro in più della Fiorentina.

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus 51, Inter 47, Lazio 45, Roma 38, Atalanta 35, Cagliari 30, Milan, Parma 28, Torino 27 Verona 26, Fiorentina, Napoli, Udinese, Bologna 24, Sassuolo 22, Sampdoria 19, Lecce 16, Brescia 15, Genoa 14, Spal 12.