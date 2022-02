La Juventus subito in campo dopo la vittoria a Empoli in vista della semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina

Attraverso una nota ufficiale la Juventus ha fatto sapere che la squadra bianconera questa mattina si è ritrovata al Training Center della Continassa dopo la vittoria esterna di ieri contro l’Empoli. Bianconeri dunque subito in campo in vista della semifinale di andata di Coppa Italia contro la Fiorentina in programma per mercoledì sera all’Artemio Franchi. Niente riposo nemmeno per la squadra viola, che si ritroverà tra poco al Centro Sportivo Davide Astori.

Questa la nota del club bianconero: “I bianconeri, dopo la vittoria di ieri pomeriggio contro l’Empoli, sono tornati a Torino in serata e questa mattina si sono ritrovati al Training Center per focalizzarsi sul prossimo appuntamento: l’andata delle semifinali della Coppa Italia Frecciarossa. La Juve ha iniziato, così, a preparare la prossima sfida, quella di Firenze contro la Fiorentina, in programma mercoledì 2 marzo con fischio d’inizio alle ore 21:00. La sessione odierna di allenamento alla Continassa, dunque, ha previsto lavoro di scarico per chi è sceso in campo contro l’Empoli e un focus sulla tecnica per la restante parte del gruppo“.