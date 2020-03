La Juventus vince il Derby d’Italia e torna in testa al campionato. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Il posticipo della domenica sera vedeva di scena in un Allianz Stadium a porte chiuse il big match tra Juventus e Inter. La partita è finita 2-0 per i bianconeri grazie ai gol di Ramsey e Dybala, quest’ultimo meraviglioso. La squadra di Sarri torna dunque in testa alla classifica, a +1 sulla Lazio. In attesa di sapere cosa ne sarà di questo campionato.

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus 63, Lazio 62, Inter 54, Atalanta 48, Roma 45, Napoli 39, Milan 36, Verona, Parma 35, Bologna 34, Cagliari 32, Fiorentina 30, Sassuolo 29, Udinese 28, Torino 27, Sampdoria 26, Lecce, Genoa 25, SPAL 18, Brescia 16.