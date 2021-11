La Juventus vince soffrendo a Salerno e aggancia la Fiorentina. Pareggio a reti bianche tra Verona e Cagliari. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

La Juventus vince a Salerno e aggancia la Fiorentina momentaneamente al sesto posto in classifica. Partita brutta quella messa in campo dalla squadra di Allegri. La sblocca Dybala al 22′: l’argentino dialoga con Kulusevski e col mancino infila Belec. Nella ripresa Salernitana vicinissima al pareggio con Ranieri. Il difensore in prestito dalla Fiorentina chiude troppo la sua conclusione mancina che si stampa sul palo. Al 70′ però ci pensa Morata a congelare il match con un tocco ravvicinato che vale lo 0 a 2. Nell’ultimo minuto di recupero c’è tempo anche per l’errore di Dybala, che dal dischetto scivola al momento della conclusione sparando il pallone in curva.

Sull’altro campo invece Verona e Cagliari non si fanno male. Le due compagini non vanno oltre lo 0 a 0 e si dividono così la posta in palio.

Ecco la classifica aggiornata:

Napoli 35, Milan 32; Inter, Atalanta 31; Roma 25; Juventus, Fiorentina 24; Lazio, Bologna 21; Verona 20; Empoli 19; Sassuolo 18; Torino 17; Udinese, Sampdoria, Venezia 15; Spezia 11; Genoa 10; Cagliari 9; Salernitana 8.