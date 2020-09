La Juventus vuole Chiesa in leasing per arrivare ad avvicinarsi alla richiesta di Commisso. La Fiorentina valuta El Shaarawy

La Juventus punta a rinnovarsi sulle fasce e sta cercando di cedere Douglas Costa in Inghilterra. La prima scelta in entrata per i bianconeri? L’attaccante della Fiorentina, Federico Chiesa. Lo scrive stamani Tuttosport. Sul giornale torinese si legge anche che i contatti tra la Juve e i viola proseguono tramite intermediari e che i bianconeri cercano una formula creativa, leasing o affitto lungo che dir si voglia, per avvicinarsi alle richieste economiche elevate che ha Commisso per il giocatore.

Se da un lato il diesse juventino Paratici insiste per Chiesa, dall’altro tiene caldo anche Stephan El Shaarawy, per il quale lo Shanghai Shenhua ha dato la disponibilità alla cessione in prestito secco. Sull’azzurro c’è anche la Fiorentina: il Faraone entrerebbe in scena in caso di trasferimento dello stesso Chiesa.