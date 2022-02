La Juventus Women crolla incredibilmente contro l’Empoli e inguaia la Fiorentina: adesso la zona retrocessione dista per le viola un solo punto

Risultato che ha quasi dell’incredibile quello della Serie A femminile nella partita tra Empoli Ladies e Juventus Women. La capolista bianconera è stata fermata in trasferta dalla compagine toscana per 2-1 grazie ai gol di Monterubbiano e Prugna. Tre punti per l’Empoli che inguaiano e non poco la Fiorentina femminile, che ieri ha raccolto solo un punto contro la Lazio. La squadra viola infatti, adesso si trova a un solo punto dalla zona retrocessione, con le azzurre che raggiungono la squadra della Panico a quota 15 punti.

Questa la classifica della Serie A femminile: Juventus 40, Sassuolo, Roma* 35, Milan 32, Inter* 30, Sampdoria* 20, Pomigliano* 17, Fiorentina, Empoli 15, Napoli 14, Lazio 4, Bardolino 1.

*attualmente in campo