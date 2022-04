La Lazio agguanta il Torino allo scadere e aggancia (con una partita in più) la Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Da poco terminata la partita dell’Olimpico tra Lazio e Torino.

Finisce in parità tra le due squadre, con la Lazio che agguanta il pareggio allo scadere. In vantaggio ci vanno i granata al 56esimo grazie all’incornata di Pietro Pellegri su calcio d’angolo, ma al 92esimo è ancora un altro colpo di testa, quello di Ciro Immobile, a pareggiare i conti per i biancocelesti. La Lazio raggiunge la Fiorentina a quota 56 punti, ma con una partita in meno. Torino a quota 40.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 71, Inter* 69, Napoli 66, Juventus 63, Roma 57, Fiorentina*, Lazio 56, Atalanta* 51, Sassuolo 46, Verona 45, Torino* 40, Udinese** 39, Bologna* 38, Empoli 34, Spezia 33, Sampdoria 29, Cagliari 28, Venezia*, Genoa 22, Salernitana** 19.

*una partita da recuperare **due partite da recuperare