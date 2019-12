Per 3-1 aveva vinto una ventina di giorni fa in campionato e per 3-1 ha vinto anche stasera: la Lazio bissa il successo in campionato e batte ancora una volta la Juventus in Supercoppa Italiana. Un successo netto, deciso dalle reti di Luis Alberto, con pari di Dybala a fine primo tempo, e da quelle di Lulic e di Cataldi nella ripresa. Per la Lazio di Lotito è addirittura la terza Supercoppa Italiana.