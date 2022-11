La Lazio cade in Olanda e viene retrocessa in Conference con la Fiorentina

Si è da poco conclusa l’ultima partita del girone di Europa League della Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti erano ospiti degli olandesi del Feyenoord che li hanno sconfitti per 1-0.

Il punteggio è stato sbloccato soltanto nella ripresa con un gol fortunoso del subentrato Gimenez, che ha approfittato di un pasticcio tra Patric, Provedel e Casale. Gli ospiti hanno tentato di pareggiare il risultato, ma hanno sbattuto contro il muro eretto dai padroni di casa. Finale di gara molto nervoso, con il gioco che è stato spezzettato più volte da capannelli in mezzo al campo. Nonostante sei minuti di recupero, la formazione romana non è riuscita a cambiare le cose negli ultimi minuti di gioco. Da segnalare anche l’espulsione del giovane laziale Luka Romero al 95′ per aver scagliato il pallone lontano (doppia ammonizione).

In virtù del risultato dell’altra gara del girone, Midtjylland – Sturm Graz terminata 2-0, la Lazio è retrocessa in Conference League. Ricordiamo però che la Fiorentina non potrà incrociare la squadra italiana già dai playoff.