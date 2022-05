La Lazio non ci sta: “L’errore del Var è in buona fede, assurdo pensare che non sia stato applicato il protocollo”

Nella giornata in cui l’AIA ha ufficialmente sospeso fino al termine della stagione Luca Pairetto e Luigi Nasca, la Lazio non ci sta e tramite le parole di un delegato ha voluto esprimere la propria posizione. L’addetto agli arbitri biancoceleste Marco Gabriele è infatti intervenuto a Lazio Style Radio per commentare il gol in fuorigioco realizzato da Acerbi nei minuti finali della partita contro lo Spezia che ha regalato ai biancocelesti tre punti fondamentali per la lotta europea.

“Non è stata tracciata la linea che viene utilizzata per controllare se un gol è regolare o meno, oppure è stata tracciata male. Il protocollo Var è molto chiaro, l’errore c’è. Ma questo è uno dei tanti che caratterizzato questa stagione. Inoltre, la decisione dell’AIA certifica la buona fede della decisione dei due arbitri, pensare che non sia stato applicato il protocollo VAR è assurdo”.