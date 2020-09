La Lazio parte con il piede giusto e super il Cagliari. A Marassi impresa del Benevento Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Comincia comincia con una vittoria il campionato della Lazio di Simone Inzaghi. I biancocelesti, dopo aver riposato il primo turno, vincono 2 a 0 sul campo del Cagliari dell’ex Roma Di Francesco. Gli ospiti passano grazie a un gol per tempo: vantaggio al 4′ con Lazzari e raddoppio al 74′ con il solito Immobile.

Vince anche il Benevento di Filippo Inzaghi che con una rimonta clamorosa sulla Sampdoria espugna Marassi. Blucerchiati che vanno sul doppio vantaggio già nella prima frazione di gara: prima Quagliarella al 8′ e poi Colley al 18′ spianano la strada ai padroni di casa. gli ospiti non mollano e dimezzano lo svantaggio al 33′ grazie alla prima rete in Serie A di Caldirola. Caldirola che trova il pareggio al 72′ su calcio d’angolo, regalando un’ultimo quarto d’ora ai suoi per provare a strappare i tre punti. E come in uno dei migliori thriller gli uomini di Inzaghi passano avanti nei minuti finali: è Letizia che all’88’ con un destro dal limite dell’area batte Audero e regala i tre punti ai campani.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Genoa, Juventus, Napoli, Fiorentina, Milan, Verona*, Atalanta, Lazio, Benevento 3, Cagliari, Sassuolo 1, Roma*, Bologna, Crotone, Inter, Parma, Sampdoria, Spezia, Udinese, Torino 0.