La Lazio piomba con prepotenza su Kumbulla: un piano già delineato per distruggere la concorrenza della Fiorentina

In questi giorni è emerso prepotentemente l’interesse della Lazio per Kumbulla. E secondo Tuttosport, i biancocelesti avrebbero già in testa un piano ben delineato per arrivare al difensore del Verona. La prima mossa sarebbe quella di cedere Marusic, da tempo nel mirino del PSG. La somma derivante da questa uscita aiuterebbe Tara a convincere il Verona, nell’ottica di una doppia operazione che vedrebbe approdare a Roma sia Kumbulla che Faraoni. In tutto questo la Fiorentina rimane vigile, ma al momento apparentemente meno determinate nel realizzare la trattativa.