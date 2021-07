La Lazio si aggiudica un esterno seguito anche dalla Fiorentina: ecco il primo colpo per Sarri

Praticamente è fatta per il ritorno alla Lazio di Felipe Anderson. Secondo quanto riportato da Sky Sport la società biancoceleste avrebbe trovato l’accordo con il West Ham per il ritorno a Roma dell’esterno brasiliano per una cifra intorno ai 3 milioni di euro. La cifra non sarà di fatto versata nelle casse del club londinese perché è lo stesso West Ham che ancora deve pagare la stessa somma alla Lazio per il precedente acquisto del giocatore. La Fiorentina lo aveva seguito nelle scorse finestre di mercato. Felipe Anderson torna in Serie A, di nuovo alla Lazio.