La Lazio vince contro il Torino a tavolino: la partita si sposta fuori dal campo, ma l’esito è scontato. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

La 25esima giornata di Serie A è ‘cominciata’ con l’anticipo tra Lazio e Torino. Com’era noto, i granata non si sono presentati all’Olimpico perché fermati dall’Asl locale a causa delle tante positività al Covid-19. La Lega Calcio, però, ha deciso di non rinviare la partita e quindi l’arbitro Piccinini ha fischiato la fine al termine del primo tempo ed assegnato – come da prassi – la vittoria per 3-0 a tavolino alla Lazio.

Adesso la partita si sposta fuori dal campo. Il Torino farà ricorso e visto il precedente che si è creato per Juventus-Napoli, è praticamente certo che verrà accolto. La partita, dunque, sarà recuperata appena possibile.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 56, Milan 52, Juventus*, Atalanta, Lazio 46, Roma 44, Napoli* 43, Sassuolo*, Verona 35, Sampdoria 30, Bologna, Udinese 28, Genoa 26, Fiorentina, Benevento, Spezia 25, Torino* 20, Cagliari 18, Parma 15, Crotone 12.

*una partita in meno