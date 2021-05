La Lazio vince contro un Genoa battagliero. I rossoblù rimangono nel mirino della FiorentinaGuarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena conclusa la partita delle 12:30 tra Lazio e Genoa vinta dai padroni di casa per 4-3. Sblocca la gara Correa al 30′ e raddoppia Immobile su calcio di rigore al 43′. Al 47′ Marusic mette nella sua porta l’autogol che fa accorciare le distanze per gli ospiti, ma i biancocelesti dilagano poi al 48′ con i gol di Luis Alberto e al 56′ di Correa per la sua doppietta personale. I rossoblù tornano però in partita all’80’ con il calcio di rigore siglato da Scamacca e la conclusione di Shomurodov all’81. Il Genoa prova poi l’assalto finale ma il risultato resta invariato. La squadra allenata da Simone Inzaghi sale sempre più in alto a 64 punti , mentre quella di Davide Ballardini rimane a quota 36, a +2 sulla Fiorentina impegnata tra poco sul campo del Bologna.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Inter 82, Milan 69, Atalanta 68, Juventus, Napoli 66, Lazio* 64, Roma 55, Sassuolo 52, Sampdoria, Verona 42, Udinese 39, Bologna 38, Genoa 36, Fiorentina, Spezia 34, Benevento, Cagliari, Torino* 31, Parma 20, Crotone 18. (* una partita da recuperare)