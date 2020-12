La Lazio vince lo scontro diretto con il Napoli e riprende l’Atalanta, Caicedo titolare… Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è chiusa con il posticipo tra Lazio e Napoli la 13esima giornata di Serie A e con la vittoria degli uomini di Simone Inzaghi per 2-0: partita decisa dalle reti di Immobile nella prima frazione e di Luis Alberto nella seconda. Per l’obiettivo viola Caicedo impiego dal primo minuto e un’ora circa in campo, prima di essere sostituito da Muriqi.

La NUOVA CLASSIFICA della Serie A: Milan 31, Inter 30, Juventus 27, Roma 24, Napoli, Sassuolo 23, Atalanta, Lazio 21, Verona 20, Sampdoria 17, Udinese, Benevento 15, Bologna, Cagliari 14, Parma 12, Fiorentina, Spezia 11, Genoa, Torino 7, Crotone 6.