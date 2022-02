La Lega Serie A conferma: possibile torneo negli Stati Uniti durante il Mondiale in Qatar

Nelle scorse settimane si era parlato di un possibile torneo organizzato dalla Serie A negli USA durante il periodo di stop al campionato per il Mondiale in Qatar la prossima stagione. Con un comunicato ufficiale la Lega ha confermato questa ipotesi:

“L’Amministratore Delegato Luigi De Siervo ha in seguito illustrato alle Società la progettualità della Lega Serie A per i prossimi mesi, nei quali sarà implementata e rafforzata la presenza della Lega in diversi mercati internazionali, con l’apertura di nuovi uffici di rappresentanza e la possibile disputa di un torneo negli Stati Uniti durante il fermo attività coincidente col Mondiale in Qatar“.