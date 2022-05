La legge è uguale per tutti… o forse no. La Roma non giocherà in contemporanea con le altre pretendenti per l’Europa l’ultima giornata di campionato

Accettata l’istanza della Roma per giocare l’ultima partita di campionato contro il Torino venerdì 20 maggio. A ufficializzarlo è stato il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini in occasione dell’Assemblea di Lega: “La Roma giocherà di venerdì come chiesto. Decisione che è stata unanime. Siamo tutti contenti che la Roma disputerà la finale della Conference League. Le altre che giocheranno per l’Europa rispetteranno il principio di contemporaneità scendendo in campo o tutte sabato o domenica, ma si deciderà dopo la penultima giornata”.

La sfida della Roma si giocherà dunque venerdì 20 maggio, con la finale europea in programma il 25. Rimane da capire quando giocheranno le altre pretendenti Fiorentina, Lazio e Atalanta.