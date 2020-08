La leggenda di De Rossi allenatore: dalla possibile panchina a Firenze alla mancata deroga per allenare la Primavera

Non arriverà la deroga per allenare dalla FIGC. O almeno non subito. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport Daniele De Rossi dovrà aspettare ancora un po’ di tempo prima di sedersi ufficialmente su una panchina. Il Bologna avrebbe voluto affidare all’ex giallorosso la guida della Primavera, visti anche i buoni rapporto con il DS Sabatini. Ora invece i rossoblù avrebbero contattato l’ex viola Alberto Gilardino per affidargli la squadra giovanile.

0 0 vote Article Rating