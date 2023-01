La lista degli indisponibili si allunga. Amrabat intensifica il ritmo e Jovic…

Giornata di vigilia per la Fiorentina: domani pomeriggio la squadra tornerà in campo per giocarsi l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia contro la Sampdoria.

Ci sono diverse indisposizioni all’interno della squadra. Mandragora viaggia verso un altro forfait dato che anche ieri non ha partecipato all’allenamento dei viola: obiettivo per lui è tornare contro la Roma.

Anche Cabral, che ieri ha effettuato i controlli dopo l’infortunio alla caviglia patito nel finale del primo tempo col Sassuolo, non sarà con tutta probabilità della gara. La Fiorentina farà sapere oggi le sue condizioni ma non dovrebbe essere disponibile per questo match.

Assenti anche Sottil, che ancora deve recuperare dopo l’operazione alla schiena, e Zurkowski che è fuori dal gruppo in attesa di trasferirsi a La Spezia.

Buone notizie invece arrivano da Amrabat, che ha intensificato i ritmi all’interno del gruppo ed è in miglioramento anche Jovic, che ha saltato l’ultima gara contro il Sassuolo, anche se come centravanti dovrebbe giocare Kouame.