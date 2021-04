Il ct dell’Argentina, Lionel Scaloni, ha diramato la lista dei 50 giocatori che sono stati pre-convocati per la Copa America, in programma tra giugno e luglio in Argentina e Colombia.

Tra di loro, come riportato da Tyc Sports, ben undici militano nel campionato italiano e due di loro giocano nella Fiorentina: si tratta di German Pezzella e Lucas Martinez Quarta. Gli altri ‘italiani’ pre-convocati sono Musso, Romero, De Paul, Pereyra, Correa, Dybala, Gaich, Martinez e Simeone.