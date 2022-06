La lista delle italiane convocate per l’Europeo femminile. Confermate le tre calciatrici della Fiorentina

La Federazione Italiana Giuoco Calcio, attraverso una comunicazione ufficiale sul proprio sito, ha da poco diramato la lista delle 23 ragazze della Nazionale A Femminile convocate dal ct Milena Bertolini per l’Europeo. Quest’ultimo si disputerà in Inghilterra e comincerà il 6 luglio. Il primo impegno delle azzurre sarà il 10 luglio contro la Francia.

Tra le convocate, ci sono anche tre volti della Fiorentina, già presenti nelle liste precedenti del ritiro di Castel di Sangro: Daniela Sabatino (capocannoniera della scorsa Serie A), Valentina Giacinti e Katja Schroffenegger.

Di seguito, l’intera lista delle 23 convocate:

Portieri: Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (AS Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (AS Roma);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (AS Roma), Martina Rosucci (Juventus), Flaminia Simonetti (Inter);

Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Juventus), Valentina Giacinti (Fiorentina), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Milan), Daniela Sabatino (Fiorentina).