La lombalgia ferma ancora Dragowski? Iachini può dormire sonni tranquilli

Come vi abbiamo raccontato nella mattinata odierna (LEGGI QUI), le condizioni di Bartlomiej Dragowski sono in leggero miglioramento. Il polacco soffre di lombalgia acuta, un problema di difficile sopportazione soprattutto per un portiere. A due giorni dalla partita contro il Torino, è facilmente ipotizzabile che l’ex Jagellonia possa prendersi una giornata di riposo per recuperare la migliore condizione fisica. In porta, dunque, potrebbe toccare nuovamente a Pietro Terracciano: l’ex Empoli ha giocato due delle ultime quattro partite della Fiorentina, che sono coincise con i successi contro Parma e Lecce. L’estremo difensore classe ’90 ha dimostrato di essere una riserva affidabile, motivo che spinge Iachini a dormire a sonni tranquilli in caso di mancato recupero di Dragowski.

