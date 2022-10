“La luna di miele di Commisso è finita da un pezzo. Questo è il quarto anno e i risultati sono quelli che sono”

A Radio Toscana è intervenuto il presidente dell’ATF Federico De Sinopoli: “La gente pretende risultati e non c’è alternativa se non quella di cominciare a farli. Mi auguro che anche la società non sia contenta, e sinceramente dalla faccia di Commisso quando viene inquadrato mi sembra così. Difficile fare il paragone con i Della Valle, che comunque sono stati a Firenze diciassette anni. Però la luna di miele della proprietà americana è finita da un pezzo visto che siamo al quarto anno, e i risultati sono quelli che sono”.

E poi ha aggiunto: “Per la partita di domani sono previsti 11mila abbonati, bisogna vedere se vengono tutti. Ci saranno tanti tifosi scozzesi. Per Lecce invece saranno circa un centinaio i tifosi della Fiorentina presenti al Via del Mare”.