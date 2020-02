La maledizione di Pradè ha colpito ancora

“Ribery non sarà disponibile prima di 30-40 giorni”. Le parole di Iachini nella conferenza stampa di stamattina in vista della partita casalinga contro il Milan sono un pugno nello stomaco di tanti tifosi viola che speravano di rivedere il campione francese presto in campo. Una vera e propria sfortuna quella di non aver avuto il grande colpo estivo della Fiorentina a disposizione per gran parte di questo campionato, con un inizio di stagione che aveva fatto sperare i tifosi viola in un’annata totalmente diversa. Una sfortuna quasi maledetta, che sembra ritornare ogni volta che Pradè porta in maglia viola un attaccante di spessore. È successo con Pepito Rossi, è successo con Mario Gomez, è successo anche con Franck Ribery. Storie diverse, profili diversi, stessi problemi con l’infermeria. Con la speranza che il francese si riprenda al meglio dall’infortunio e torni a giocare sui livelli di inizio anno, la maledizione degli attaccanti di Pradè sembra non volersene andare da Firenze.