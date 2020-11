La mamma di Chiesa: “Mio figlio traditore? Lo sarebbe stato se non avesse lottato per la maglia viola”

Anche la madre di Federico Chiesa si è espressa sul conto del figlio. Sul proprio profilo Instagram, infatti, Francesca Lombardi ha pubblicato una foto del figlio che posa con la maglia della Juventus insieme alla fidanzata Benedetta. Purtroppo non sono mancati i commenti offensivi, ma tra essi spicca quello di un tifoso viola che definisce Chiesa “traditore”. Pronta la risposta di mamma Francesca, che afferma “Vi avrebbe tradito se non avesse lottato per la maglia viola quando la indossava”.

