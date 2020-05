La maxi cifra richiesta da Cairo per Belotti non frena Commisso che ha in testa una coppia d’attacco tutta italiana

Secondo La Nazione, 65 milioni per l’attaccante del Torino, Andrea Belotti, potrebbero non bastare ma Commisso vuole tingere di viola azzurro la Fiorentina ed ha in testa, qualsiasi sia il modulo tattico che verrà, un’accoppiata con Chiesa. Cairo spara alto, Rocco però non molla e vuole una squadra col cuore italiano, insieme al leader del centrocampo, Gaetano Castrovilli: per formare fratelli viola oltre che d’Italia.