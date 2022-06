La maxi donazione di Commisso alla Columbia

“Il presidente della Fiorentina e di Mediacom Communications Rocco Commisso e sua moglie Catherine Commisso hanno generosamente donato uno dei più ampi e ambiziosi programmi di sostegno allo studio di sempre designati per il sostegno della borsa di studio universitaria alla Fu Foundation School of Engineering and Applied Science. Questo programma di aiuti finanziari rafforza la Columbia Student Support Initiative annunciata dal presidente Bollinger nell’aprile 2021, una campagna a livello universitario incentrata sulla raccolta di $ 1,4 miliardi di assistenza finanziaria per gli studenti entro giugno 2025″. E’ questo quanto si legge nel comunicato del sito della Columbia University di New York.

“Il tempo che ho trascorso alla Columbia è stata un’esperienza che mi ha davvero cambiato la vita“, ha affermato Commisso. “Sul campo, sono stato in grado di contribuire a portare una cultura vincente nel programma calcistico dei Lions. In classe, mi è stata data l’opportunità di ottenere una formazione ingegneristica di prim’ordine che ha aperto le porte alla mia futura carriera imprenditoriale. Tuttavia, senza il sostegno finanziario che ho ricevuto dalla Columbia, la mia capacità di seguire un’istruzione Ivy League in una delle migliori università del mondo non sarebbe stata possibile. Con questo dono, Catherine e io speriamo di aiutare gli studenti che affrontano sfide economiche simili a realizzare il loro sogno di laurearsi alla Columbia. In definitiva, vogliamo garantire che gli studenti migliori, indipendentemente dalle circostanze della loro famiglia, siano in grado di conseguire una laurea in ingegneria della Columbia”. Sono le parole del CEO di Mediacom riguardo alla generosa donazione.