La missione di Amrabat. Le cause di rendimento non ancora all’altezza delle aspettative

Con Torreira messo fuori causa dal giudice sportivo, ecco arrivare l’occasione per Amrabat. Il centrocampista che la Fiorentina ha soffiato proprio al Napoli, nel corso del mercato di gennaio del 2020, avrà una missione ben precisa al Maradona domenica prossima: quella di costruire il gioco della squadra, di guidare i viola in campo.

Del nazionale marocchino si occupa stamani il Corriere dello Sport-Stadio che sottolinea anche il fatto che il giocatore fin qui non ha saputo rendere secondo le aspettative che erano alte, visto quanto la Fiorentina ha sborsato per il suo cartellino. Colpa dei mille cambiamenti tattici dentro la squadra viola al mutare degli allenatori (però, sia con Iachini che con Prandelli giocava spesso – se non sempre – con fiducia rinnovata), colpa di un’involuzione personale, colpa dell’operazione per eliminare la pubalgia probabilmente non indovinata almeno nei tempi, ad un paio di giorni dall’inizio del ritiro di Moena, “colpa” infine dell’arrivo di Torreira, lui sì fulcro del gioco viola al quale puoi rinunciare giusto per squalifica o infortunio.