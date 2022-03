La missione di Nardella: rendere Firenze un modello da seguire per tutt’Italia

A prescindere dalla posizione della Fiorentina (LEGGI QUI), quel che è certo è che la macchina che riguarda il restyling dell’Artemio Franchi si è messa in moto. E il progetto vincitore ha meno di sessanta giorni di tempo per realizzare lo studio di fattibilità tecnico-economica. Che invierà al ministero per ricevere i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e non dover ripartire dal via.

Tra una settimana Nardella incontrerà il ministro Franceschini e i due parleranno anche del restyling dell’area di Campo di Marte. La missione del sindaco, adesso più che mai, è rendere Firenze un modello da seguire per tutte le altre città italiane.

Per quanto riguarda il rischio di uno o più ricorsi che potrebbero ostacolare i lavori, non c’è da preoccuparsi. I tempi di realizzazione, infatti, non subiranno contraccolpi perché nel PNRR contenzioni di questo tipo non comportano la sospensiva. Bensì, vengono risolti al termine della realizzazione dell’opera.