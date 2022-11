La missione qatariota di Burdisso

Il direttore tecnico della Fiorentina, Nicolas Burdisso, si trova da sabato scorso in Qatar e ha seguito di persona, dal vivo, alcune partite disputatesi per il Mondiale.

In particolare ha tenuto d’occhio le prestazioni di Abdelhamid Sabiri, nel mirino dei viola ormai da qualche mese. Tra l’altro Sabiri è stato anche importante nella seconda sfida giocata dalla sua nazionale contro il Belgio, dove ha contribuito a confezionare la prima rete marocchina.

Burdisso resterà ancora per un po’ in Medio Oriente e potrà avere l’opportunità di vedere all’opera altri calciatori che potrebbero rivelarsi buoni per la Fiorentina del futuro.