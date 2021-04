La mossa che ha cambiato la partita della Fiorentina

Una partenza in sofferenza quella della Fiorentina ieri sul campo del Verona. Nei primi minuti i gialloblu hanno creato diverse occasioni da rete sfondando sul centrodestra viola.

Tutto questo fino a quando Iachini e il suo vice Carillo non hanno deciso di fare una mossa che, nei fatti, ha cambiato la partita: invertendo Amrabat e Bonaventura le cose sono andate decisamente meglio. Il nazionale marocchino ha chiuso bene le falle da quella parte, mentre l’ex milanista è stato più libero di inserirsi e di essere pericoloso. Tra l’altro è stato proprio quest’ultimo a procurarsi il calcio di rigore trasformato da Vlahovic.

Fortunatamente questa volta non abbiamo assistito ad accorgimenti che non stavano né in cielo, né in terra (Callejon mezzala), ma qualcosa di più logico che ha portato i suoi frutti.