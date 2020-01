Gianni Nannini, musicista e cantautrice italiana, ha parlato a margine della presentazione del prossimo concerto allo stadio Artemio Franchi. Queste le sue parole: “Ho scelto Firenze perché sono di qua e perché posso espandermi con questa band. Mi auguro di vedervi in tanti a questo concerto, sarà una cosa storica. Commisso? Ci siamo conosciuti adesso, ama la cultura italiana e appartenere alla Calabria. Lo vedevo ancora molto caldo di essere italiano e credo che farà del bene alla Fiorentina. Ha dei grossi progetti che spero vadano avanti, Firenze deve dare l’esempio nel mondo come fatto in passato. Ho dedicato un intero album alla Toscana, che è ‘Per forza e per amore‘. E’ un canto toscano di Siena, una canzone del Palio. Una canzone per Firenze? ‘La porti un bacione a Firenze‘”.