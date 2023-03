La Nazionale U20 cerca l’accesso all’Europeo: il ct Bollini chiama anche due ragazzi della Fiorentina di Aquilani

Viaggiano forte nella formazione di mister Aquilani e sperano di farlo presto anche in Nazionale. Due giocatori della Primavera della Fiorentina sono stati infatti convocati dal ct dell’Italia Under 20 Bollini per la seconda fase di qualificazione all’Europeo di categoria.

L’Italia è stata inserita nel gruppo 2 insieme a Germania, Slovenia e Belgio. Solo la prima classificata accederà alle fasi finali. Michael Kayode e Lorenzo Amatucci sono pronti a mettersi in mostra anche in campo internazionale, con la speranza di ripetere tutto il buono fatto finora vedere con la compagine di Alberto Aquilani. In bocca al lupo ragazzi!