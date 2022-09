Su La Nazione in prima pagina il titolo: “Ipotesi Castello per la Fiorentina orfana del Franchi durante i lavori” e in prima pagina del QS: “Facciamo gol all’Atalanta“. A pagina 4 invece : “Corazza Atalanta: Italiano, serve un’impresa”. A pagina 5: “Caso ‘Franchi, opzione Castello: troppi ostacoli” e poi “Quante combinazioni a centrocampo: Duncan ci crede”. In taglio basso: “Scozia Viola: quella Coppa presa ai Rangers”.